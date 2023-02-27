دراسة سويسرية: 1284 شركة مستمرة في العمل في روسيا

محطة "بي.إف.إم" الفرنسية: أكثر من 70 مجموعة فرنسية مازالت موجودة

شالنج الفرنسية: مصنع رينو يدفع ثمنا باهظا لانسحابه من روسيا



بعد عام من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وخروج عشرات الشركات من روسيا، في مقدمتها الشركات الفرنسية، فإن 1284 شركة غربية مستمرة في العمل في روسيا، بينهم 70 مجموعة رئيسية فرنسية.



وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن أكثر من 70 مجموعة رئيسية، مازال لها وجود في روسيا و23 مجموعة واصلت نشاطها كما كان قبل الحرب في أوكرانيا.



وذكرت المحطة الفرنسية، أنه في الوقت الذي وضعت فيه بعض الشركات الفرنسية خطا تحت روسيا، معترضة على السياسة الخارجية الروسية، لاسيما فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، في مقدمتها "رينو" للسيارات، وشركة المنتجات الفاخرة "إل.في.إم.إتش" و"شانيل" وغيرها من الشركات العالمية، التي غادرت روسيا في الأسابيع الأولى من الصراع في أوكرانيا، أرادت عدد معين من الشركات الفرنسية أن تعلن أنها لن تغادر روسيا.



ووفقا للمحطة الفرنسية، فإنه "بالنسبة للبعض من الشركات التي غادرت بالفعل، كانت تضحية حقيقية من أجل الثقل الاقتصادي الذي مثلته روسيا، في نشاطها ومن أجل التاريخ الذي ربطهم بالبلد.



ولفتت المحطة الفرنسية إلى تصريحات لوكا دي ميو، رئيس شركة رينو في ليسيكوس في أبريل الماضي، بقوله: "فيما يتعلق بروسيا، كان علينا أن نعطي إشارة للأسواق المالية. قلنا إننا سنقوم بشطب النشاط الروسي من خلال الربح والخسارة. هذا مؤلم، لأن الأمر استغرق منا من 12 إلى 13 عامًا لتحقيق الربح".



فيما أشارت صحيفة "شالنج" الفرنسية، إلى أن مصنع رينو يدفع ثمنا باهظا لانسحابه من روسيا.



وعادت المحطة الفرنسية "بي.إف.إم" قائلة، إن شركة "توتال إنرجي"، التي اتهمتها الجمعيات بتزويد الجيش عبر فروعها، استغرقت وقتًا أطول للرد، موضحة أنها "في النهاية، تخلص العملاق الفرنسي من عدد من الأصول بقيمة إجمالية بلغت 14.4 مليار دولار من الأصول المتعثرة".



وتابع تقرير المحطة الفرنسية: "مع ذلك، فإن توتال للطاقة تحتفظ بحصص في شركة الغاز نوفاتك ومشروع الغاز الطبيعي المسال (20%) "يمال إل.إن.جي" الذي تدعي أنها لا يمكن فك هذا التحالف معهم".



وأشارت إلى أن "روسيا، التي كانت لها الهيمنة في التسعينيات، تمثل سوقًا يضم ما يقرب من 150 مليون نسمة (بحوالي أكثر من عدد سكان فرنسا وألمانيا معا)، المتحمسين للاستهلاك وأسلوب الحياة الغربي".



ولفتت "بي.إف.إم" إلى أنه بين سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وبدء الحرب في أوكرانيا، تم تأسيس حوالي 700 شركة فرنسية في روسيا، بما في ذلك 35 شركة "كاك 40" (مدرجة في البورصة)، وفقًا لوزارة الاقتصاد الفرنسية.



وتساءلت المحطة الفرنسية: "بعد عام من اندلاع الصراع أين نقف هذه الشركات الفرنسية في روسيا؟"، موضحة أنه لم يكن هناك هجرة جماعية للشركات الغربية من روسيا منذ عام.



ووفقا للباحثين السويسريين سيمون إيفينت، بجامعة "سان جالن" ونيكولو بيساني بجامعة "لوزان" فإن 8.5% فقط من شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، شركة فرعية واحدة على الأقل، باعوا، بحلول نهاية عام 2022، 120 شركة إجمالا مقابل 1284 شركة مستمرة في العمل في روسيا".



وبحسب الباحثان، فإنه "من بين 120 شركة هذه، يأخذ الأمريكيون نصيب الأسد (25% من الإجمالي)، متقدمين على الفنلنديين (12.5%) والألمان (11.7%) والبريطانيين (10.8%)، وتأتي الشركات الفرنسية في المركز الخامس فقط بنسبة 7.5% من الإجمالي.



وتابعا: "مع ذلك، فإن وزن فرنسا من الـ1284 شركة التي بقيت في روسيا، أقل من ذلك"، موضحين أن الشركات الألمانية تمثل أكبر مجموعة من الشركات الغربية الموجودة في روسيا (19.5%) متقدمة على الشركات الصينية والأمريكية (12.4%) واليابانية (7%) والإيطالية (6.3%) والبريطانية (5.8%) وأخيرا الفرنسية (5.6%)، ويمثل هذا ما يقرب من 70 شركة فرنسية لا تزال موجودة في روسيا.



وتابعت الدراسة أنه "مع ذلك، فإن وضع الشركات أكثر تعقيدًا في معظم الحالات.



فيما صنفت دراسة أجرتها الجامعة "ييل" الأمريكية، والتي أجرت جردًا في الوقت الفعلي لوضع الشركات الكبيرة في روسيا، الشركات إلى خمس فئات: "أ" الشركات التي انسحبت، "ب" الشركات التي علقت نشاطها، لكن يمكنهم استئناف النشاط، "ج" الشركات التي قلصت بعض الأنشطة واستمروا في أنشطة أخرى، "د" الشركات التي أرجأت بعض الاستثمارات لكنهم واصلوا نشاطهم، "و" الشركات التي لم تغير أي شيء في نشاطها.



وعادت المحطة الفرنسية، قائلة إنه من بين المجموعة "و" 23 شركة فرنسية تواصل نشاطها، فيما نرى أن 16 شركة متعددة الجنسيات مصنفة "أ"، أبرزها شركة "Air Liquid" و"أتوس" ورينو" وسوسييتيه جنرال"، والذين غادروا روسيا بالكامل وتنازلوا عن أصولهم هناك.



فيما لا يزال هناك "19 شركة فرنسية مصنفة "ب" مثل "ميشلين" وبيرنود ريكارد" وهيرمس" وكارينج، ودانون"، وديكتالون"، لكن الأخيرة ستسعى إلى بيع أنشطتها بشكل نهائي.



لكن في الفئة الأخيرة "و"، هم الأكثر عددًا، فهناك 23 شركة، مثل "أوشين" وبونديل " و"لاكتاليس"، وتدعي هذه الشركات البقاء في روسيا من أجل "إطعام الناس"، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة "لاكتاليس".



ووفقا للمحطة الفرنسية، فإن الحكومة الفرنسية لم تقدم تعليمات واضحة بشأن انسحاب الشركات الفرنسية من روسيا، كما لا يوجد توجيه من جانب الاتحاد الأوروبي أيضًا، كما لا تحظر التواجد الأوروبي الرأسمالي على الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن "المبدأ العام هو عدم التجارة في المنتجات التي يحتمل أن يكون لها استخدامات مدنية وعسكرية، حتى لا تقع تحت طائلة شبهات التواطؤ".



وأشارت المحطة الفرنسية إلى أنه منذ التعبئة الجزئية التي أصدرها فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي، تكاثرت افتراضات التواطؤ مع الوضع، إذ يُلزم القانون الروسي الشركات متعددة الجنسيات بالامتثال لمتطلبات الإمداد بالمواد للجيش على وجه الخصوص.



ولفتت المحطة الفرنسية إلى أنه "وسعت الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية قائمة المنتجات المتأثرة بحظر التسويق، ولهذا السبب على وجه الخصوص تخلت مجموعة الإمداد بالكهرباء ليجراند أخيرًا عن نشاطها الروسي في يناير الماضي".



ورأت المحطة الفرنسية إلى أنه "لا تزال هناك مناطق رمادية مثل المنتجات الاستهلاكية اليومية التي لا تتأثر بالعقوبات ولكن يمكن توفيرها للجيش الروسي".