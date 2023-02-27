قال وزير خارجية السودان علي الصادق، إن «سد النهضة موضوع شائك»، مشددًا على أهمية تسويته بين الدول الثلاث؛ السودان، ومصر، وإثيوبيا.



وأضاف خلال تصريحات لجريدة «الوطن» البحرينية، اليوم الاثنين، أن «هناك بعض التدخلات الخارجية، التي تريد أن تفرض على السودان أجندة معينة»، لافتًا إلى أن «هذا الأمر مرفوض تمامًا».



وأشار إلى وجود «تنسيق مشترك ودائم بين مصر والسودان في هذا الشأن»، موضحًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة، استضافت نحو 4 جولات من المفاوضات غير الرسمية بين الدول الثلاث.



ونوه أن «تلك المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر، وخاصة في ضوء إصرار الوسطاء على فرض ما يسمى بـ(تقسيم المياه)»، مؤكدًا أن موقف مصر والسودان واضح برفض تقسيم المياه.



وأكمل: «لو أصر الوسطاء على فرض مسألة تقسيم المياه فلن نصل إلى اتفاق، وبالتالي نحن نرى في السودان أن السبيل الوحيد إلى حل مشكلة سد النهضة هو المفاوضات بين الدول الثلاث».



وأوضح أن هناك مستويين من المفاوضات بين الدول الثلاث، قائلًا إن المعنيين بالمستوى الفني يتحدثون فقط في الجوانب الفنية مثل: سلامة السد والمياه والآثار المترتبة على دول العبور والمصب، نافيًا وجود دخل لهم بالعمل السياسي والقضايا السياسية.



ولفت إلى وجود مستوى سياسي ووزاري وقانوني تمثله لجان، مختتمًا: «المعنيون بهذا الأمر يتحدثون عن الجوانب السياسية والقانونية، وبالتالي أعتقد أنه لو ترك الأمر إلى الدول الثلاث وحدها سوف يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السد».