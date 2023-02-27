أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن شكره لمصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء.



وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "الرئيس بشار الأسد يشكر مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء".



وكان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى في وقت سابق من اليوم الاثنين الرئيس السوري في إطارالزيارة التي يقوم بها حاليا إلى دمشق لنقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر.