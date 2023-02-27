 زيلينسكي يعزل قائدا عسكريا بارزا في منطقة شرق دونباس - بوابة الشروق
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زيلينسكي يعزل قائدا عسكريا بارزا في منطقة شرق دونباس

كييف - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 12:27 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 12:27 م

عزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائدا عسكريا بارزا في منطقة شرق دونباس، وذلك من خلال مرسوم، ولم يُذكر سبب العزل.

ووفقا لمرسوم صدر مساء أمس الأحد فإن إدوارد موسكاليوف لم يعد قائدا للقوات المشتركة.

وكان موسكاليوف قد تولى المنصب في مارس 2022، بعد فترة قصيرة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قتال كثيف في شرق أوكرانيا، خاصة بالقرب من باخموت، البلدة ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، التي تشهد صراعا منذ أسابيع.

وتسعى أوكرانيا لشن هجوم خلال الأشهر المقبلة لتحرير بعض المناطق التي احتلتها القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد.


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