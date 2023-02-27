قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء لقطر تعد الأولى منذ 10 سنوات، حيث هناك مجموعة من اللقاءات التي عقدت على مدار اليوم بين الجانبين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن زيارة رئيس الوزراء لقطر من أجل زيادة التوسعات القطرية الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة.



وتابع: هناك حفاوة كبيرة من أمير قطر بالوفد المصري، ومشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر ستشهد زيادة كبيرة في مختلف القطاعات.



وأوضح أن الجالية المصرية في قطر تبلغ 192 ألف مواطن، ويشاركون في مختلف مناحي الحياة بقطر، كما ان الشيخ تميم أمير قطر أشاد بجهود الجالية المصرية وما يقدمونه في قطر.



وأكمل: تم مناقشة زيادة الحجم التجاري بين البلدين، حيث حجم التبادل التجاري الآن بين مصر وقطر لم يتجاوز 60 مليون دولار، وهذا الرقم قليل بدولتين بحجم قطر ومصر.



وأشار إلى أن عدد شركات العاملة في مصر نحو 160 شركة، برأس مال 2 مليار دولار، كما أنه منع الازدواج الضريبي سيساعد على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر.



وأعلن أن صندوق قطر السيادي، سيكون شريك في الدخول في عدد من الاستثمارات في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بجانب أطروحات 32 شركة مصرية في البورصة كانت على طاولة الحوار المصري القطري.



وأشار إلى عدم وجود أي مشاكل بين مصر وأي دولة في المنطقة الآن، سياسة مصر تتمتع بقدر كبير من الديناميكية السياسية، وتواجد وفود مصرية في تركيا وقطر وسوريا، وتوضح دور مصر الفعال الآن في المنطقة.



وذكر أن هناك متابعة من الجانب القطري حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمار، بالإضافة إلى حزمة التسهيلات التي تساعد كثيرا على تشجيع المستثمرين على الدخول في مجال الاستثمار داخل مصر.



وأوضح أن مجتمع الأعمال بين الجانب المصري القطري سيكون في الربع الثاني من هذا العام ومن المتوقع عقده في أبريل أو مايو، وهذا المجتمع سيناقش العديد من التسهيلات التي تنتظر المستثمرين القطريين والمصريين.





