اليابان: اتخاذ قرار بشأن أول حبوب للإجهاض في البلاد مطلع مارس المقبل

من المتوقع أن تقرر وزارة الصحة اليابانية ما إذا كانت ستوافق على أول حبوب للإجهاض في البلاد، في اجتماع لجنة الأدوية التابعة للوزارة، مطلع مارس المقبل، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وحال وافقت اللجنة على المنتج، الذي يتكون من نوعين من حبوب منع الحمل، من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة خيارات الإجهاض في البلاد، حيث الجراحة هي الطريقة الرئيسية للتخلص من الحمل.

لكن بعض الخبراء يشيرون إلى قضايا مثل تكلفة المنتج، والذي من المتوقع أن يكون أغلى من الخارج.

وتسعى شركة "لاينفارما كيه كيه"، وهي شركة يابانية تابعة لشركة الأدوية البريطانية "لاينفارما إنترناشيونال ليمتد"، إلى الحصول على الموافقة على تصنيع وتسويق "ميفيجو باك"، أول حبوب للإجهاض في اليابان، وتقوم اليابان حاليا بفحص المنتج.

والمنتج مزيج من عقارين هما "الميفيبريستون" الذي يحد من آثار البروجسترون، وهو هرمون أساسي ضروري لمواصلة الحمل، وعقار "الميزوبروستول" الذي يسبب تقلص الرحم.

وبحسب وزارة الصحة اليابانية، فإن هذه حبوب متوفرة في 65 دولة على الأقل.

وتمت الموافقة لأول مرة على هذا النوع من حبوب الإجهاض في فرنسا عام 1988.

يذكر أن عمليات الإجهاض في اليابان تتم بشكل أساسي من خلال إجراء يسمى التوسيع والكشط، والذي يزيل الأنسجة من داخل الرحم باستخدام معدات معدنية. وتفرض الطريقة ضغطا شديدا على المرأة لأنها تأتي مع نسبة عالية من المضاعفات، مثل الأمراض المعدية.