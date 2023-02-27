ثغرة في عقد مبابي تفتح الباب مجددا لانتقاله لريال مدريد

يستمر الحديث حول مستقبل كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، في ظل التقرير التي تؤكد عدم إعلان بنود العقد المبرم بينهما بالكامل.

وقالت صحيفة «ليكيب» اليوم، أن مبابي يرتبط مع النادي الباريسي بعقد لمدة سنتين مع خيار التمديد لموسم ثالث بعد موافقة اللاعب.

وفي حالة عدم موافقة مبابي على التمديد خلال الشهور القليلة المقبلة فسيحق له فتح محادثات مع الأندية الراغبة في ضمه خلال يناير المقبل، وهو ما قد يدفع الإدارة الفرنسية لبيعه والاستفادة منه ماديًا.

وتترقب إدارة ريال مدريد موقف اللاعب والذي يعد هدفًا مميزًا للإدارة الإسبانية منذ مواسم.