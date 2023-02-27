ضبط 2 طن و880 كيلو سكر تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 2 طن و880 كيلو سكر تمويني مُدعم؛ وذلك داخل أحد محال تعبئة المواد الغذائية قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بنطاق مركز بلبيس.



وكلف محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.



وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وتبين أن أحد المواطنين يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر التمويني المدعم من قبل الدولة للاتجار به في السوق السوداء بقصد التربح.



وبالتفتيش في مكان المشكو في حقه تم ضبط 144 عبوة سكر تمويني بإجمالي كمية قدرها 2 طن و880 كيلو داخل محل لتعبئة المواد الغذائية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مقر فرع جملة بلبيس التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة ببلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1499 جنح مركز لسنة 2023، ضد المدعو "ر. أ." صاحب محل التعبئة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.