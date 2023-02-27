بدء محاكمة عائد من داعش في ألمانيا

تبدأ اليوم الاثنين محاكمة ألماني (21 عاما) أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورج الألمانية بسبب انتمائه لتنظيم داعش.

وبحسب لائحة الاتهام، يُشتبه في أن المتهم سافر إلى سوريا مع والدته عام 2013، حيث انضمت أمه وزوجها أيضا إلى داعش. ويُشتبه في أن المتهم الذي كان يبلغ من العمر حينذاك 11 عاما قد تلقى تدريبات على يد داعش وانضم إليها أيضا. ومن عام 2016 حتى عام 2017 يُشتبه في أنه شارك في عمليات قتالية وأصيب عدة مرات.

وفي عام 2017 أثناء محاولتهما دخول تركيا، ألقت القوات الكردية القبض على الأم وابنها. وفي أكتوبر 2019 تم نقل المتهم إلى معسكر لاجتثاث التطرف. ويُشتبه في أنه استمر هناك كعضو لداعش وحرض مراهقين آخرين على الانضمام أو هاجمهم أو هددهم بالقتل. وأثناء حملة الإعادة إلى ألمانيا قُبض على المتهم في 5 أكتوبر 2022، ويقبع في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.