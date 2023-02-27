 مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين في نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين في نابلس

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:18 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:18 م

أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الاثنين، أنه سيُسلم مذكرة تفصيلية حول عدوان المستوطنين على الشعب الفلسطيني في "نابلس" بشمال الضفة الغربية المحتلة، إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.

وقال منصور- في تصريح صحفي- إن الدبلوماسية الفلسطينية تستنفر جهودها في المحافل الدولية كافة، للجم عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاتصالات متواصلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لإدانة العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى احتمال عقد جلسة مُغلقة لمجلس الأمن الدولي خلال اليومين المُقبلين، لكي يتحمل مسئولياته في توفير الحماية للشعب الأعزل.


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