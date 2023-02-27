أمين عام الأمم المتحدة: الحرب الروسية الأوكرانية أطلقت الانتهاك الأوسع لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحرب الروسية الأوكرانية قد أطلقت "أكبر حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي نعيشها اليوم".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة -خلال خطاب ألقاه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف- أن الحرب أطلقت العنان للموت والدمار والنزوح على نطاق واسع، مشيرا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد وثق عشرات حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والبنات المرتبط بالصراع.

كما دعا الحكومات الدولية إلى احترام الإعلان وتنشيطه، لافتا إلى أن ذلك الإعلان غالبا ما "يساء استخدامه ويتعرض للإساءة"، على حد قوله.