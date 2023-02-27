الجزائر تبدأ استخدام البصمة الإلكترونية لتنظيم حركة عبور الحدود البرية مع تونس

بدأت مصالح شرطة الحدود الجزائرية والديوانة الجزائرية، استخدام البصمة الإلكترونية لتنظيم حركة عبور الحدود البرية مع تونس.



وقالت قناة "نسمة" التونسية، إن استخدام البصمة الإلكترونية من قبل السلطات الجزائرية في معبري الحدود أم الطبول والعيون مع تونس، جاء ضمن الإجراءات العملية لمعالجة المعلوماتية التقنية في حركة العبور الحدودي.



وهذه التقنية مبرمجة مسبقا للعمل وفق مطابقة البصمة للهوية الشخصية ومحتوى شريحة جواز السفر.



إلا أن هناك أطرافا أخرى ربطت دخول هذه التقنية بحادثة خروج الناشطة أميرة بوراوي مستعملة جواز سفر والدتها، وفق وكالة "سبوتنيك".



وفي وقت سابق، شدد وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، على أن علاقة بلاده بتونس "متينة"، نافيا أن تتأثر ‏بسبب قضية الناشطة السياسية الجزائرية، أميرة بوراوي.‏



وهاجم وسائل الإعلام الفرنسية في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه "لم يرق لها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها، وأن تختار أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى".