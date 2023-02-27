 مدافع سموحة: لم أصدق قرار عودتي لمباراة حرس الحدود بعد الطرد - بوابة الشروق
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مدافع سموحة: لم أصدق قرار عودتي لمباراة حرس الحدود بعد الطرد

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 2:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 2:18 ص

أكد أحمد حكم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لم يصدق قرار عودته من الطرد الى مباراة فريقه ضد حرس الحدود، في الدوري العام.

وتابع مدافع سموحة عبر قناة النهار: "الحكم في البداية منحني الكارت الأحمر وكنت أعلم أنها تسلل، ولكن لم أعترض على القرار".

وأضاف مدافع الفريق السكندري: "فوجئت بعد القرار بحوالي 30 ثانية، أن الجميع يطالبني بالعودة من الممر لالغاء الطرد، ولم أصدق نفسي".

واختتم: "أحمد سامي المدير الفني صنع الفارق معنا ولدينا الهدف في عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية، ونسعى للعودة إلى الطريق الصحيح".


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