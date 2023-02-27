 وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة التسلح تتوجه إلى جنيف لحضور مؤتمر نزع السلاح - بوابة الشروق
الإثنين 27 فبراير 2023 7:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة التسلح تتوجه إلى جنيف لحضور مؤتمر نزع السلاح

أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 7:40 ص

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة التسلح والأمن الدولي، السفيرة بوني دي جنكينز، إلى جنيف في سويسرا، للمشاركة في مؤتمر نزع السلاح لعام 2023.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن جنكينز ستسافر إلى جنيف لحضور المؤتمر الذي ينعقد يومي 27 و28 فبراير الجاري.
وستترأس جنكيز وفد الولايات المتحدة في الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح لعام 2023 وإظهار التزام الولايات المتحدة المستمر بنزع السلاح المتعدد الأطراف وتحديد الأسلحة.
وأضاف البيان أنه أثناء وجودها في جنيف، ستعقد وكيلة الوزارة أيضا اجتماعات ثنائية، وتحضر أحداث على هامش المؤتمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك