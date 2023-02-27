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تويتر تشطب المزيد من الوظائف لخفض النفقات

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 12:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 12:23 ص

قامت شركة تويتر الأمريكية للتدوين المصغر بتسريح المزيد من العمالة في وقت متأخر من أمس السبت، في موجة جديدة من شطب الوظائف بهدف خفض النفقات بشركة التواصل الاجتماعي المملوكة الآن للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

واستهدفت عمليات التسريح، موظفين في جميع مجالات الشركة بما في ذلك قطاعا الهندسة والمنتجات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن بعض الموظفين علموا بتسريحهم عبر رسالة بريد الكتروني في وقت متأخر من أمس السبت، بينما كتب آخرون على تويتر إنهم علموا بفصلهم عندما لم يعد بإمكانهم الدخول على النظام الداخلي للشركة.

ولم يتضح على وجه الدقة عدد الموظفين الذين طالهم التسريح، ومع ذلك، ترى مصادر أن العدد يقدر بالعشرات. وسبق أن تحدثت تقارير عن تسريح أكثر من 50 شخصا.

وقالت بلومبرج إن تويتر لم ترد على طلب للتعليق على ذلك.

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