الهلال الأحمر التركي يتعرض للانتقاد لبيعه خياما بدلا من تقديمها مجانا

يتعرض الهلال الأحمر التركي، لانتقادات شديدة جراء بيعه خياما لضحايا الزلزال، إلى جمعية خيرية منفصلة بدلا من توزيعها مجانا.

وقال رئيس جمعية أحباب الخيرية الخاصة، هالوك ليفنت، لقناة فوكس التليفزيونية اليوم الاثنين، إنه في اليوم الثالث بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير، اشترت الجمعية 2050 خيمة شتوية عازلة، بسعر يبلغ حوالي 19 ألف ليرة تركية (1050 دولارا) للخيمة الواحدة، مؤكدا بذلك تقارير سابقة.

وقال ليفنت، مطرب الروك التركي الشهير، إن جمعيته الخيرية لم يكن أمامها خيار سوى شراء الخيام للمحتاجين.

وأكد رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، مساء يوم أمس الأحد، تسليم 2050 خيمة لجمعية أحباب.

ودافع عن نفسه، على تويتر، قائلا إنه لم يتم التربح من عملية البيع، غير أن هذا الإجراء تسبب في حالة من الجلبة.

وقالت زعيمة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنار، على تويتر، عن الهلال الأحمر "عار عليكم".

يأتي الجدل، في وقت يتعرض فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لانتقادات من قبل المعارضة، لإدارته للأزمة الطارئة وتوفير المساعدات في الأيام التالية على الزلزال.

ولقي أكثر من 50 ألف شخص حتفه في تركيا وسوريا. ووفقا للحكومة التركية، تعرض أكثر من 173 ألف مبنى للدمار، في 11 محافظة بالبلاد، بينما تشرد حوالي مليوني شخص.