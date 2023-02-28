فوز جماهير الأرجنتين بجائزة الفيفا لأفضل جمهور في العالم

توجت الجماهير الأرجنتينية بجائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل جمهور في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



وجرى الإعلان عن الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.



وجاء فوز الجمهور الأرجنتيني بالجائزة بفضل الدور الذي لعبه في مؤازرة بلاده نحو التتويج بلقب مونديال قطر 2022



وتفوقت الجماهير الأرجنتينية في طريقها لحصد الجائزة على المشجع السعودي عبد الله السالمي الذي قطع مسافة 1860 كم في الصحراء على مدار 55 يوما من أجل الوصول إلى قطر ومؤازة منتخب الأخضر السعودي في المونديال.



كما تفوقت جماهير التانجو على الجماهير اليابانية، التي نالت استحسان العالم أجمع بفضل سلوكها المثالي خلال المونديال، حيث اعتادت على تنظيف المدرجات بعد كل مباراة للساموراي في كأس العالم.



وأناب المشجع الأرجنتيني كارلوس تولا عن جماهير بلاده في استلام الجائزة، في ظل الشهرة الواسعة التي اكتسبها من خلال حضوره جميع مشاركات بلاده في كأس العالم بدءا من نسخة 1974 وحتى نسخة قطر 2022.