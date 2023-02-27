قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن انفراجة كبيرة ستحدث في أسعار اللحوم في شهر رمضان المقبل.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن سعر الكيلو جرام من اللحوم سينخفض إلى 180 جنيها.



وأشار إلى أنه سيتم ضخ المزيد من الكميات من اللحوم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه كلما زاد حجم المعروض فإن ذلك ينعكس مباشرة بانخفاض الأسعار.



وأوضح خليل، أن هناك تباينا في الأسعار من منطقة لأخرى، إذ تكون منخفضة في الريف أكثر من المدن.



وشدد على أن مصر تحقق نجاحا في ملف الأمن الغذائي، موضحا أن هناك تنسيقا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه النتيجة التي تنعكس على المواطنين بشكل مباشر.



كما أشار خليل، إلى أن الفترة الماضية شهدت تحرير 53 محضرا ضد محتكري كميات كبيرة من الأعلاف، موضحا أن أسعار البيض تسجل انخفاضا بشكل مستمر، حيث وصلت حاليا إلى سعر 105 جنيهات لطبق البيض.