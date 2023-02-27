مقتل 3 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في هجوم تركي شمالي العراق

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لقي ثلاثة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني حتفهم، اليوم الاثنين، في هجوم تركي بطائرة مسيرة استهدف ميليشيات تابعة للحزب شمالي العراق.

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، إن أحد القادة البارزين بوحدات مقاومة سنجار الإيزيدية لقي حتفه هو واثنين من مرافقيه، بعد أن استهدفت طائرة تركية مسيرة مركبتهم في منطقة سنجار قرب الحدود السورية.

يشار إلى أن تركيا تحتفظ بالعديد من المواقع شمالي العراق، وتبرر وجودها دائما بأنه جزء من حربها ضد الحزب الكردستاني.

ونفذت تركيا أيضا ضربات سابقة في كل من العراق، وسوريا استهدفت الميليشيات الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

ووفقا للبيانات التركية فإن حزب العمال الكردستاني المنظمة قتل حوالي 40 ألف شخص من المدنيين والعسكريين خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي عاما.