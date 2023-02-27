اليابان تعتزم تخفيف قواعد الدخول للزوار من الصين بداية من مطلع مارس

قالت قناة "إن تي في" اليابانية، نقلا عن مسؤولين حكوميين، إن اليابان بصدد وضع اللمسات النهائية على خطط تهدف إلى تخفيف قواعد دخول البلاد أمام الزوار من الصين بدءا من الأول من مارس المقبل.

وأضافت القناة أنه لن يتم إلزام جميع الزوار بتقديم نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر"، وستقوم الحكومة بدلا من ذلك بأخذ عينات عشوائية من مجموعة أصغر من الزوار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت القناة باستمرار إلزام الزوار بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس لكورونا، قبل المغادرة.

وسجلت اليابان 93 ألفا و789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، في تراجع بواقع 47 ألف إصابة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان، إلى 33 مليونا و204 آلاف و131 حالة، حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين (1 صباحا بتوقيت جرينتش).

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في اليابان بين مرضى كوفيد-19 بواقع 585 حالة، مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 72 ألفا و344 حالة.