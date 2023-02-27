متحف فريك كولكشن بنيويورك يعرض مجموعة جريجوري للمرة الأولى

يعرض متحف "فريك كولكشن" الفني بنيويورك 28 عملا فنيا وزخرفيا تبرع بهم الجامع الفني السويسري أليكسيس جريجوري ليعرضوا للمرة الأولى.

ويشمل المعرض المسمى "هدية جريجوري" ساعة ذهبية على شكل وحيد القرن ومفردات خزفية وغيرها من القطع الرائعة.

ويقول المتحف "تشمل الهدية لوحتين بألوان الباستيل من القرن الثامن عشر، وساعتين من القرن الثامن عشر، وتمثال كبير من البرونز المذهب للويس الرابع عشر، وقطع مصنوعة من المعدن والمينا والحجر الصلب يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر".

كما كون جريجوري وهو أيضا مؤسس دار فيندوم برس التي تنشر كتبا عن الفن والهندسة المعمارية، مجموعة فنية مهمة على مدار عقود.

وكانت حجرة العجائب الخاصة به تضم مفردات متنوعة تشمل مجموعات اعتبرت سلف المتحف الحديث

فريك كولكشن هي عبارة عن مجموعة من أعمال رامبرانت وتيتيان وجويا وفيرمير. وتوجد حاليا في فريك ماديسون المبني الذي صممه المهندس المعماري مارسل بروير (1902 – 1981) في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن، بسبب أعمال التجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى التاسع من يوليو. ومن ناحية أخرى، من المقرر انتهاء أعمال التجديد في المقر الفعلي لفريك كولكشن الواقع على مسافة قريبة، على مدار العام الجاري.