القوات الجوية الهندية تشارك في تدريبات جوية متعددة الأطراف في بريطانيا

تشارك القوات الجوية الهندية في تدريبات جوية متعددة الأطراف في بريطانيا خلال يومي 6 و7 مارس المقبل، حسبما قال مسؤولون.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا " الهندية للأنباء عن المسؤولين قولهم إن القوات الجوية الهندية سوف تنشر خمس مقاتلات من طراز ميراج 2000 وطائرتي نقل من طراز "سي-17 جلوب ماستر 3" وطائرة إعادة التزود بالوقود في الجو من طراز "إيل-78".

وقد غادرت فرقة تابعة للقوات الجوية الهندية تضم 145 عنصرا من القوات الجوية مدينة جام نجر اليوم الأحد للمشاركة في التدريبات "كوبرا وريور" في قاعدة بادينجتون الجوية التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية.