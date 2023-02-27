فيفا يكرم بيليه خلال حفل «ذا بيست» لـ عام 2022

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كرم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، النجم البرازيلي الراحل إدسون أرانتيس الشهير بـ «بيليه»، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الأفضل لـ عام 2022.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز الأفضل «ذا بيست» لـ عام 2022، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سنويًا.

وعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيلما وثائقيا قصيرًا عن مسيرة النجم البرازيلي بيليه، والذي يُعد أحد أساطير لعبة كرة القدم.

كما تحدث السويسري جياني إنفانتينو في كلمته الافتتاحية خلال حفل الأفضل لـ عام 2022، عن النجم البرازيلي الراحل بيليه ودوره في نشر لعبة كرة القدم حول العالم، وذلك في حضور زوجة اللاعب وابنته.