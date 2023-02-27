تقرير: الرحلات البحرية القادمة إلى اليابان ستصل إلى مستوى ما قبل كورونا

أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، يوم الأحد، أن عدد سفن الرحلات البحرية القادمة إلى اليابان والتي يشغلها أجانب يقترب من مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا عندما يجري استئناف رسوها في البلاد في مارس المقبل بعد توقف لمدة ثلاث سنوات.



وأوضحت كيودو أنه من بين 42 ميناء رئيسيا، من المقرر وصول ما مجموعه 89 سفينة خلال شهر مارس عبر 23 ميناء في 22 محافظة، في حين أن المناقشات التي أجرتها الحكومات المحلية ومشغلي السفن تتقدم من وصول السفن إلى الموانئ الأخرى. وقبل تفشي الوباء في مارس 2019، شهدت اليابان رسو 125 سفينة في 42 ميناء.



ومن الواضح أن الانتعاش يعكس الترويج للسياحة من قبل البلديات المحلية في اليابان، وكذلك تعليق الصين استقبال سفن الرحلات السياحية.



وكانت اليابان قد علقت رسو سفن الرحلات الأجنبية منذ مارس 2020 بعد الإصابات الجماعية على متن السفينة دياموند برنسيس كروز، والتي تسببت في فرض حجر صحي على الآلاف في يوكوهاما في فبراير 2020.