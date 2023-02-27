بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 444 مليون دولار مساعدات لليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستساهم بأكثر من 444 مليون دولار في جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن حيث أدت الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات إلى جعل معظم السكان في حاجة للمساعدة.



وأفاد بلينكن في بيان بأن هذه المساعدات سوف ترفع إجمالي المساهمة الأمريكية في اليمن منذ بداية الصراع إلى 5.4 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.



إلى ذلك، قال الوزير الأمريكي في كلمته عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن، اليوم: "أمريكا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن".



كما أضاف "اعتداءات الحوثيين على المواني اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف". وتابع "أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب".