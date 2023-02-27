روى المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، كيف تعمل الكتائب الإلكترونية على نشر الشائعات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد: "بيتعمل 100 أكونت على السوشيال ميديا، واحد منهم مثلا باسم الأهلي عمهم وأكونت باسم الزمالك وأكونت باسم محمد صلاح وينشر فيديوهات لأهدافه أو بناته وفي وسط الكلام ده يرمي إشاعتين تلاتة والمتابع مش داري".

وأشار إلى أن هذه الطريقة منتشرة بقوة، متابعا: "للأسف إحنا أساتذة.. أول ما نشوف الخبر نشيّره من غير ما نعرف الخبر صح ولا غلط ونبهدل الدنيا".

في سياق غير بعيد، حذر فرج، من أن المخدرات باتت تعتبر أحد أوجه حروب الجيل الرابع والخامس، حيث تستهدف تغييب الشباب على وجه التحديد، وأرجع هذا الاستهداف إلى أن الشباب هم عماد الدولة وبناتها.

شدد فرج على أن الإرهاب هو إحدى الوسائل في استهداف الدول، مؤكدا أن سيناء تعرضت لهذا الاستهداف لفترات طويلة.

وثمن تضحيات أهالي سيناء في مواجهة الإرهاب، حيث واجهوا الكثير من التحديات والأعباء، متابعا: "الناس دول النهاردة في هنا".