كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن غرف الحرب شديدة السرية داخل ملجأ في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كان يعيش طيلة العام الماضي.

وأفصح زيلينسكي، عن تفاصيل حياته طيلة عام في الغرفة السرية، في ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الروسية في الأوكرانيا، وذلك خلال مقابلة مع الصحفي الأوكراني دميترو كوماروف.

وظهر زيلينسكي مع الصحفي الأوكراني في غرفة صغيرة المساحة حيث كان يتخذ قرارات هامة، ويعقد اجتماعات حرجة، ويتصل برؤساء دول من جميع أنحاء العالم عبر الهاتف، حسبما نقلته صحفية "ديلي ميل" البريطانية.

وتذكر زيلينسكي، الساعات الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عندما تم إبلاغه بأن الجيش الروسي دخل للأراضي الأوكرانية، في يوم 24 فبراير 2022، فقال إنه غادر على الفور، دون أن يوقظ زوجته: "أحب عائلتي لكن بالنسبة لي كرئيس كان التواجد هنا أولوية".

* غرفة نوم تحت الأرض وخزانة ملابس

تضمن المشروع الوثائقي للصحفي الأوكراني كوماروف بعنوان "عام"، بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، لقطات من غرفة نوم زيلينسكي في مخبأ تحت الأرض في العاصمة كييف، والتي اشتملت خزانة الملابس مخفية ومكتبه وسرير صغير.

كان يوجد على مكتبه نماذج للطائرات وصورة له ولزوجته أولينا مع طفليها، ونماذج من الدبابات والعلم الأوكراني، بالإضافة إلى تمثال نصفي لنستون ليونارد سبنسر تشرشل، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة من عام 1940 وهو أحد أبرز القادة السياسيين الذين ظهروا على الساحة السياسية خلال الحروب التي اندلعت في القرن العشرين.

عرض الرئيس زيلينسكي على الصحفي كوماروف، غرفة كبيرة كاملة بها طاولات وكراسي، حيث شارك ذكرياته وأفكاره الأولية مع الشعب الأوكراني.

يقول زيلينسكي: "من الصعب للغاية تذكر كل التفاصيل، تلقيت مكالمة بأن كل شيء قد بدأ، استيقظت وكانت عائلتي نائمة، لقد فكرت بالتأكيد في إيقاظ الأطفال وتحضير الجميع لإخبارهم أن الحرب قد بدأت إنهم بالغون يجب أن يفهموا ما يحدث".

وتابع: "غادرت بسرعة كبيرة أنا أحب عائلتي لكن بالنسبة لي كرئيس، كان التواجد هنا في هذه الغرفة أولوية".

أضاف زيلينسكي أن أسرته انضمت إليه بعد ساعات بعد أن قررت قوات الأمن أن بقاءهم منفصلين عن زيلينسكي يشكل خطورة كبيرة عليهم.

* رسائل إلى زعماء العالم من غرفة تحت الأرض

أظهر زيلينسكي بعض أسرار مكتبه الرسمي للصحفي، حيث كان ينشر الغالبية العظمى من مقاطع الفيديو الخاصة به وهو يشارك تحديثات عن الحرب ويطلب المساعدة من الدول الغربية.

وتحدث الرئيس الأوكراني، إلى 27 من القادة الوطنيين في صباح يوم 24 فبراير ، حسبما قال زيليسنكي لكوماروف وهو جالس على كرسي مكتبه بجوار الهاتف الذي غالبًا ما كان يظهر في الصور.

يقول زيلينسكي، إنه لم يكن لديه الوقت للنظر في تأثير الحرب على زواجه أو انفصاله عن الأسرة، متابعا: "لم يكن لدينا وقتًا لمثل هذه الرومانسية لأننا كنا مشغولين نوعًا ما".

وتابع زيلينسكي: "الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه بعد الغزو وأتذكره هو هذا المكتب والهواتف والفريق الذي يجب أن أجمعه الآن".

كانت الغرفة تضم خزينة ملابس مليئة تقريبًا بالملابس ذات اللون الكاكي وملابس الحرب، ولم يُشاهد زيلينسكي مرتديًا بدلة منذ اندلعت الحرب.

وصف زيلينسكي لحظات الحرب قائلا: "في تلك اللحظة كنا جميعًا قد تغيرنا بالفعل، لقد تغير كل شيء، تغيرت الحياة، وكان من المستحيل العودة إلى ما كان من قبل"، ولا يزال محتفظا ببدلته كرمز: "سنفوز قريبًا لذا سنرتدي البدلة مرة أخرى".

* رئيس أوكرانيا يعيش في غرفة صغيرة لمدة عام

تُظهر اللقطات التي نشرها الصحفي غرفة نوم صغيرة بسرير فردي ومغسلة، عبر زيلينسكي قائلا: "أنا أعيش هنا هذا بيتي لقد عشت هنا لمدة عام".

أشار الصحفي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يواصل الإقامة في أوكرانيا على الرغم من تحذيره من قوات الأمن للمغادرة حفاظًا على سلامته.

يقول زيلينسكي: "لقد طُلب مني أن أحزم أمتعتي لأنني كنت هدفًا وعليهم أن يفعلوا كل ما في وسعهم لتوصيلي إلى مكان آمن لكني لم أفكر فيما قد يحدث عن نفسي، هذا ليس شجاعة، فكرت في عواقب مغادرتي وماذا سيحدث، المسؤولية تقع على عاتقي، إذا غادرت ستكون النتيجة فقط أنك تخليت عن دولتك وأعتقد هذه خيانة".

الصحفي الأوكراني دميترو كوماروف، من أوائل الصحفيين الذين وثقوا الهجمات العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية بوتشا وإيربين وهوستوميل، ولديه أكثر من ثلاثة ملايين مشترك في قناته على" يوتيوب"، حيث يسعى لمواصلة تقديم التقارير من جميع أنحاء أوكرانيا.