العليمي يؤكد أن أي اتفاق سيكون بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن أي اتفاق قد ينجم عن الوساطة التي تجريها السعودية مع الحوثيين بمشاركة عمانية "سيكون بين الحكومة اليمنية والحوثيين"، وأنه لن يكون هناك اتفاق شامل لإنهاء الأزمة واستئناف العملية السياسية خارج هذا الإطار.



وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن اليوم الاثنين، قال العليمي: "نشجع هذا ونرحب به ونعتبر أن هذا جهد جيد تبذله المملكة وندعمه لأننا نبحث عن السلام والاستقرار لليمن وإنهاء الحرب".



وأضاف: "إن أسفرت المحادثات عن خريطة طريق تبدأ بتمديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، والدخول في مشاورات شاملة تشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري والطرق والأسرى وكل القضايا، فهذا سيكون بين الحكومة والحوثيين".



ويعتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن مشكلة اليمن سياسية بامتياز، وأن كل المأساة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية التي تمر باليمن سببها عرقلة العملية السياسية.