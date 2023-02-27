مجلس الوزراء اللبناني يعتمد عددا من القرارات المالية

وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب الهيئة العليا للإغاثة باستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على أن يُحدَد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة 3 أشهر، يشمل الوحدات السكنية المأهولة ومتضررة والمصنفة غير صالحة للسكن.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، التي شارك فيها 16 عضوًا من بين 24 عضوًا، مما يعني اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجلسة.

كما وافق المجلس على تقديم طلب للإدارات العامة بالكشف على المنشأت التابعة لها، وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للاغاثة.

ووافق مجلس الوزراء اللبناني أيضًا على عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4% يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية، بجانب الموافقة على تحصيل الواردات وصرف النفقات اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري ولغاية وحتى صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

وقرر المجلس إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية بدل نقل يومي لـ5 لترات بنزين وفق آلية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة.

كما قرر تأجيل نظر البنود التي تتعلق بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، وتشكلت خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات.