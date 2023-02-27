إيفو: نقص المواد في القطاع الصناعي بألمانيا آخذ في التراجع

بدأت مشكلات التوريد في قطاع التصنيع بألمانيا تتراجع تدريجيا.

فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ، اليوم الاثنين، أنه في فبراير الجاري أبلغت 4ر45% من الشركات عن اختناقات في التوريد - وهي أقل نسبة يتم تسجيلها منذ أبريل 2021.

ومع ذلك، فإن الوضع أكثر صعوبة في قطاعات رئيسية مثل السيارات وصناعة الآلات والإلكترونيات، حيث أفادت أكثر من 70% من الشركات في هذه المجالات بوجود اختناقات في المواد الخام والمنتجات الوسيطة.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد كلاوس فولرابه: "لا تزال العديد من الشركات غير قادرة على زيادة الإنتاج بالشكل المطلوب"، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن تحسن تام في الإمدادات بالنسبة للصناعة الألمانية، "لكن لحسن الحظ لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على أن النقص في المواد يمكن أن يتفاقم مرة أخرى".

ويقوم المعهد بإجراء مسح لعدة آلاف من الشركات شهريا من أجل توقعاته ودراساته.