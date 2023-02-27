تنتشر الأخبار السلبية والمرتبطة بالحروب والكوارث الطبيعية، بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المقالات المختلفة التي تجذب الانتباه لأهداف استهلاكية وقد تكون مضرة، ويكتب كثير من المتخصصين حول تأثير هذه الأخبار التي يتعرض لها الفرد يوميا على حالته النفسية، لذلك رشح البعض مصطلحا جديدا يجب على الأفراد تطبيقه لحماية أنفسهم من الاستغلال والوقوع كضحايا للمعلومات المضللة.

ويقول ديفيد لودن أستاذ علم النفس في كلية جورجيا جوينيت: "هناك عشرات العناوين تصادفنا يوميا مثل هل تختمر حرب أهلية في أمريكا؟ ماذا تفعل إذا حدث أسوأ سيناريو نووي بالفعل؟ واحتمالات وقوع زلازل وغيرها من الأمور، وعلى الرغم من أنني لا أذهب للبحث عن هذا النوع من الأخبار، إلا أنها تظهر لي في كل مرة أتصفح حساباتي، وعلى الرغم من محاولاتي لتجنبها إلا أنها أحيانا تجذبني".

وأضاف: "في الأيام التي سبقت الإنترنت كان التفكير النقدي هو المهارة الأكثر أهمية التي يمكن أن يمتلكها المواطنون، وللتفكير بشكل نقدي عليك أن تقرأ بعناية، وتفكر في مصداقية المصادر، وتستنتج الأشياء بنفسك، ولكن في العصر الرقمي وفقًا لأناستاسيا كوزيريفا عالمة النفس في معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية وزملائها، فإن المهارة الأكثر أهمية هي التجاهل النقدي مع مثل هذه الوفرة من المعلومات، نحن نحتاج أولاً إلى فرز القمح من القشر أي اختيار المعلومات المطروحة وتحديد ما يستحق اهتمامنا ووقتنا والعكس"، بحسب مقال لودن في مجلة سيكولوجي توداي للصحة النفسية.

وتدعي كوزيريفا وزملاؤها، أننا نعيش الآن في "اقتصاد الاهتمام"، حيث تتنافس الشركات على اهتمامنا وعاطفتنا ووقتنا، إنهم يجذبوننا بقصص مثيرة تثير مشاعرنا مع توفير القليل من المعلومات المفيدة كل ذلك حتى يتمكنوا من تعريضنا للإعلانات المدرة للدخل" على حد قولها".

ويشير الباحثون، إلى أنه في العصر الرقمي لم يعد الناس مستهلكين بل المنتجات التي يتم بيع انتباهها في سوق الإعلانات، هذا يعني أن كل رابط تنقر عليه هو بيع لوقتك واهتمامك، غالبًا بفائدة قليلة أو معدومة لنفسك.

ويقول لودن: "إننا إذا نقرنا على كل عنصر مثير على الشاشة، فإننا لا نهدر الكثير من الوقت الثمين فحسب، بل نخاطر بالتضليل بمعلومات خاطئة، ولحماية أنفسنا من التلاعب المتعمد عبر الإنترنت نحتاج إلى تطوير طرق جديدة للتفاعل مع المعلومات، وتدافع كوزيريفا وزملاؤها عن تعلم مهارة التجاهل النقدي حيث يتحكم القراء عن قصد في بيئة المعلومات الخاصة بهم لتقليل تعرضهم لمعلومات خاطئة ومنخفضة الجودة، وبهذه الطريقة يعتبر التجاهل النقدي مهارة تكميلية للتفكير النقدي".

ويتألف التجاهل النقدي من ثلاث استراتيجيات، بحسب ما قاله الباحثون: الاستراتيجية الأولى هي التنبيه الذاتي، ويتضمن تجنب المعلومات منخفضة الجودة حتى نحصل على مزيد من الوقت الجيد لأنفسنا، ويستلزم إزالة المحفزات المشتتة والتي يصعب مقاومتها من البيئة المحيطة.

وأما الاستراتيجية التالية هي القراءة الجانبية، والغرض منها هو تحسين الأحكام حول مصداقية المعلومات، وحماية أنفسنا من المعلومات الخاطئة والمضللة التي قد تتسبب في حالات من القلق والتوتر، وتتضمن الاستراتيجية فتح علامة تبويب جديدة لمعرفة المزيد عن مصدر المعلومات.

والاستراتيجية الأخيرة هي عبارة عن "لا تطعم المتصيدين"، هناك جهات ضارة على الإنترنت هدفها إحداث ضرر ينشرون عن عمد معلومات كاذبة وإشاعات مؤذية، لذلك لا يجب الاهتمام بما يطرحونه بل حظره تماما.