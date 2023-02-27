إسرائيل تعزز وجودها العسكري بإرسال كتيبة ثالثة إلى الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه يجري الآن إرسال كتيبة مشاة ثالثة إلى الضفة الغربية بعد نشر كتيبتين في مطلع الأسبوع الحالي، لمنع حدوث المزيد من التصعيد للعنف الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال متحدث عسكري، إنه يجري إرسال كتيبة من لواء جيفاتي.

وتم نشر كتيبتين من وحدة أخرى أمس الأحد، وتتألف الكتيبة عادة من عدة مئات من الجنود.

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين أجروا أعمال شغب مساء أمس الأحد، عقب هجوم أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين إثر إطلاق الرصاص على سيارتهما في وقت سابق أمس الأحد.

وقُتل فلسطيني، وأصيب المئات في الاضطرابات.

وتم إضرام النار في عشرات المنازل والمحال والسيارات.

وقال المتحدث العسكري، إن تصرفات المستوطنين يجري اعتبارها بمثابة "أعمال إرهابية" وأنه تم إلقاء القبض على عشرة مشتبه بهم.

وأضاف المتحدث، أن أعمال الشغب عطلت الجنود وأعاقت محاولتهم العثور على الفلسطينيين المشتبه أنهم وراء الهجوم على الشقيقين الإسرائيليين.

ويبدو أنهم لاذوا بالهرب سيرا على الأقٌدام.

وقال المتحدث، إن الجيش يفحص أيضا التقارير التي أفادت عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح النار على صحفيين إسرائيليين اثنين أثناء أعمال الشغب، ولم يصب أحد من هذين الصحفيين.

يذكر أنه منذ بدء العام الحالي لقي 12 إسرائيليا وأوكراني مصرعهم في هجمات للفلسطينيين، وأن 63 فلسطينيا توفوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو قتلوا أثناء قيامهم بشن هجوم.