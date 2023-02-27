نفى الموسيقار حلمي بكر، ما تردد عن ابنته "ريهام" لم تزره في المستشفى الذي كان يتلقى العلاج مؤخرا وغادره قبل أيام.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "الحكم بعد الحفلة" الذي تُقدمه الإعلامية رضوى الطويل، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن ابنته زارته بشكل يومي خلال وجوده في المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف: "كل يوم ريهام كانت بتتدخل عليا المستشفى وشايلة الأكل وتقولي أنا اللي عاملة لك الأكل ده.. ريهام بتحب أبوها حب فوق ما يتخيله بشر".

وأشار إلى كانت تغني وهي ترافقه المستشفى ليقينها أنه _أي حلمي_ يحب الغناء، وكانت المرة الأولى التي تغني فيها.

وتعرض حلمى بكر لوعكة صحية حادة في الأيام الماضية، دخل على إثرها للعناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب، قل أن يغادر المستشفى مؤخرا بعد تحسن حالته الصحية.