 الخطوط الجوية الليبية تعلن إعادة توحيد الشركة بعد انقسام استمر ثمانية سنوات - بوابة الشروق
الإثنين 27 فبراير 2023 9:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الخطوط الجوية الليبية تعلن إعادة توحيد الشركة بعد انقسام استمر ثمانية سنوات


نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 8:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 8:57 ص

 أعلنت الخطوط الجوية الليبية اليوم الأحد إعادة توحيد الشركة بعد انقسام استمر ثمانية سنوات.
وقالت الشركة - في بيان - إن مجلس الإدارة الجديد والموحد استلم مهامه اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وأعضاء مجلس الإدارة إدارة الشركة في بنغازي بعد استلامه لإدارة الشركة في طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان الشركة إشادتها بجهود الخيرين والوطنيين الذين كان لهم دورا كبيرا في إعادة توحيد الشركة ،معتبرة هذه الخطوة إنجازا وطنيا عجزت عنه حكومات متلاحقة لأكثر من ثمان سنوات.
ودعا البيان مجلس إدارة الشركة الليبية إلى بذل كل الجهود من اجل النهوض بها وعودة الخطوط الليبية لما كانت عليه في تقديم خدمات أفضل للمسافرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك