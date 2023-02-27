الإعدام لمتهم بقتل شخص رفض استمرار خطبة ابنته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، اليوم الاثنين، بإعدام "ا.أ.ا"، مقاول تشطيبات، وذلك بعد شهر من إحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل "س.ف.ا"، والد خطيبته، في القضية المقيدة برقم 4724 لسنة 2022 جنايات محرم بك.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك؛ يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة في منطقة نائية بنطاق دائرة القسم، وبها عدة طعنات نافدة.



وجاء بالتحقيقات أنه وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وفحصه تبين وجود جثة مُسجاة على الأرض، وغارقة في الدماء، وبها آثار طعنات نافدة في مناطق متفرقة من الجسم، فتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.



وأوضحت التحقيقات أنه وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم التوصل إلى هوية القتيل، وبفحص علاقاته، ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من المنطقة، وسؤال المارة والجيران تم التوصل إلى أن خطيب ابنته وراء ارتكاب الواقعة.



وأضافت التحقيقات أن المتهم والمجني عليه تربطهما علاقة مصاهرة، وبعد أن أصر الأخير على إنهاء تلك العلاقة، عقد الأول العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين"، واستأجر سيارة وتوجه بها إلى مكان تواجده، وطلب منه استقلال السيارة رفقته.



ولفتت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إلى أنه وما أن استقل المجني عليه السيارة رفقة المتهم حتى توجه به إلى مكانٍ ناءٍ بعيدًا عن المارة، وتعدى عليه ضربًا وذبحًا بسلاح أبيض "سكين"، قاصدًا قتله، ثم تركه ولاذا بالفرار.



وأشارت ابنة المجني عليه في التحقيقات، إلى أنها قد سبق خطبتها من المتهم، ولعدم رغبتها في استمرار العلاقة؛ لعدوانية سلوكه مع أسرتها، وبعد علم خطيبها بأن والدها لا يرغب في استمرار خطبتهما، قرر قتله.



وبتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد عبد الوهاب تركي، وخالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة، كيرلس الراوي.