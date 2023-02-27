 اتحاد الكرة.. تعيين بيريرا لرئاسة لجنة الحكام والثلاثاء استكمال مناقشة أزمة منتخب الشباب - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة.. تعيين بيريرا لرئاسة لجنة الحكام والثلاثاء استكمال مناقشة أزمة منتخب الشباب

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 1:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 1:35 ص

أسفر اجتماع اتحاد الكرة، عن التعاقد مع رئيس لجنة حكام جديد وهو البرتغالي بيريرا خلفا للإنجليزي كلاتينبيرج.

وتم الاستقرار فقط في الاجتماع على التعاقد مع رئيس لجنة الحكام الجديد البرتغالي بيريرا وتم ارسال العقود له للتوقيع عليها وسيحضر خلال الأيام القليلة المقبلة.

سيجتمع اتحاد الكرة مرة أخرى يوم الثلاثاء لاستكمال دراسة مسألة منتخب الشباب عقب الخروج المخيب للآمال من بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.

وكان اجتماع الكرة قد أعلن عن اجتماع طارئ عقب خسارة الفراعنة من السنغال برباعية نظيفة في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية للشباب.


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