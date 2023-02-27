شوبير منتقدا اتحاد الكرة: «طول عمرنا أسياد أفريقيا وكفاية شماعات»

شن أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما عنيفا على منتخب مصر بسبب منتخب الشباب وخروجه الكارثي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر من الدور الأول.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب من الدور الأول بعدما فشل في تحقيق أي فوز ولم يسجل أي هدف.

وقال أحمد شوبير :«ما ينفعش مدرب حراس مرمى منتخب مصر (إيهاب جلال) يطلع يقول لك لاعيبة المنتخبات التانية مسننين وأكبر من عمرهم الحقيقي».

وأوضح في تصريحات إذاعية :«عيب اللي حصل في مصر، أنا اللي منظم البطولة مجبتش جون واحد، والنهاردة تونس وبنين ممكن يصعدوا، بس خلاص البطولة بذمتكوا حد بيتابعها».

وتابع:«أنا مصر اللي أسست البطولة دي من سنيين طويلة لما كانت بـ 3 فرق بس، مش موجود في بطولة بنظمها على أرضي بخرج بدري بدري، وما ينفعش اتحاد الكرة يفقد المدرب ثقته في نفسه ويضيع سيطرته على الفريق قبل ماتش السنغال».

وأكمل: الأجيال الناجحة في مصر على صعيد الشباب لسنوات طويلة ومن ضمنها منتخب شوقي غريب الذي حصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب.

واختتم: «يا جماعة عايزين ننجح وعايز نشتغل صح، وبلاش نشوف شماعة نعلق علىها أسباب الخسارة كالعادة ونيجي على أضعف حلقة في المنظومة وهو المدرب».