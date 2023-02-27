تركيا: استئناف المحادثات مع السويد وفنلندا بشأن الانضمام للناتو في 9 مارس المقبل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستستأنف المحادثات رفيعة المستوى بشأن طليب السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في التاسع من مارس المقبل.

وأضاف تشاووش أوغلو، للصحفيين في أنقرة، اليوم الإثنين، "ستجتمع الأطراف في بروكسل لمناقشة ما إذا كانت الدولتين الاسكندنافيتين استوفيتا التزاماتهما، ومنها اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجماعات الكردية الانفصالية التي تعتبرها تركيا إرهابية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية التركي: "من المستحيل أن نوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون رؤية هذه الخطوات"، وأكد أن تركيا لديها تحفظات أقل بشأن عضوية فنلندا.

وتقول فنلندا إنها مستعدة للانضمام إلى الناتو، حتى بدون السويد.

وكان الاجتماع تم تأجيله بعد أن احتجت تركيا على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في يناير الماضي.