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وصف الإعلامي عمرو أديب، فوز نادي ألميريا على برشلونة في الدوري الإسباني بأنه مفاجأة كروية من العيار الثقيل، علما بأن النادي الفائز يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن فوز ألميريا يمثل إنجازا عظيما، وينعش آمال فريقه في البقاء ببطولة الدوري الإسباني.

وأضاف: "نهنئ سيادة المستشار تركي آل الشيخ على هذا الفوز.. خبر سعيد وجميل.. إحنا بنتحمس لكل النوادي اللي بيملكها رجال من العالم العربي".

وأشاد بجهود جمال العاصي في إدارة نادي ألميريا، ووصفه بأنه نموذج للمسؤول الرياضي المصري الناجح رغم صغر سنه، وداعبه بالقول: "العاصي خَس يجي 50 كيلو من وزنه بسبب اللي بيعمله مع ألميريا".

وسقط العملاق الكتالوني في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام ألميريا في الدوري الإسباني، ليزيد من جراح جمهوره الذي يعاني خسائر أوروبية متواصلة، بدأت بالخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وصولا بمغادرة الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد في دور الـ16.

ولم يستغل برشلونة تعثر نادي ريال مدريد أمام جاره اللدود أتليتكو مدريد بعد تعادلهما بهدف بمثله.

وبعد تعثُّر المتصدرَين، لا يزال برشلونة متصدرا لجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، مقابل 52 نقطة للريال المتوَّج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية.