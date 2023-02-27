فون دير لاين: الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا يحل قضايا ايرلندا الشمالية بشكل نهائي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فون دير لاين إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الاثنين بين بروكسل ولندن يستهدف "علاج قضايا الحياة اليومية بشكل نهائي" في ايرلندا الشمالية.



وقالت فون دير لاين بجانب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الاتفاق "يقدم حلولا دائمة يثق كل منا أنها ستنجح لكل الناس والشركات في ايرلندا الشمالية".



وأوضحت فون دير لاين أن الاتفاق يعمل على التأكد من توفر نفس الغذاء والدواء في أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.



وقال سوناك إنه بموجب الاتفاق الجديد "لن يضطر الأشخاص الذين يرسلون الطرود إلى أصدقاء أو أفراد العائلة أو يقومون بالتسوق على الإنترنت بملء أي أوراق خاصة بالجمارك".



وذكر سوناك أمثلة أخرى لاستفادة المواطنين من الاتفاق، ومن بينها أسعار منخفضة للجعة وإزالة المتطلبات الخاصة بسفر الحيوانات الأليفة.



وكان مسؤول بالاتحاد الأوروبي قد صرح اليوم بأن رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية توصلا إلى اتفاق بشأن بروتوكول ايرلندا الشمالية.



ويأتي الاتفاق الخاص بأيرلندا الشمالية بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أسابيع من التكهنات السياسية وأشهر من المحادثات الفنية المكثفة.