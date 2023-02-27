الرئيس الأوكراني: ضغط أوكرانيا والعالم على روسيا سيستمر

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن ضغط أوكرانيا والعالم على روسيا سيستمر.

وقال زيلينسكي، في خطابة اليومي: "نختتم هذا الأسبوع بحدث دبلوماسي قوي، لأول مرة منذ 32 عاما، فقد زار وفد رفيع المستوى من السعودية أوكرانيا"، معتبرًا أن "هذه علامة أخرى على احترام أوكرانيا".

وأشار زيلينسكي إلى أنه في يوم الاثنين الماضي، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف، وكذلك رئيس صندوق النقد الدولي، وفي يوم الثلاثاء، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني كييف، وكذلك وفد من الكونجرس الأمريكي، وفي اليوم التالي أجرى زيلينسكي محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالإضافة إلى محادثة هي الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية مع رئيس أوغندا، ومحادثة مع رئيس باكستان، وأخرى مع رئيس إستونيا.

وأضاف زيلينسكي أنه في يوم الخميس زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كييف، مشيرا إلى التصويت التاريخي المهم للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار أوكرانيا بشأن السلام والسلامة الإقليمية، وأيدته 141 دولة.

ولفت زيلينسكي إلى أنه في يوم الجمعة زار رئيس الوزراء البولندي كييف، ووصلت دبابات القتال الحديثة من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وتابع زيلينسكي: "الآن كان لي لقاء جيد آخر مع وزير خارجية السعودية، وكانت هذه أول زيارة رسمية بهذا المستوى لممثل عن هذا البلد، وبالطبع نحن نعمل من أجل مستوى أعلى من الزيارات والعلاقات، لكننا حصلنا الآن أخيرا على تفاعل".

وعبَّر زيلينسكي عن شكره للسعودية في تحقيق نتائج ملموسة وحساسة للأوكرانيين، لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن أسرى الحرب.