زيلينسكي يعتبر دعم كوريا الجنوبية عسكريا لبلاده إيجابيا في مواجهة روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الدعم العسكري الكوري الجنوبي سيكون إيجابيًا لبلاده في الحرب ضد روسيا، معربا عن أمله في أن تجد كوريا طريقة لتقديم الدعم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد أن زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات في كلمة في كييف بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية ضد أوكرانيا، ردا على دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، لكوريا الجنوبية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "نحن ننظر بإيجابية إذا تم إمدادنا بالأسلحة.. آمل أن تجد (كوريا الجنوبية )فرصة لمساعدة أوكرانيا".

وقال زيلينسكي إن "التفاصيل تجري مناقشتها" مع دول أخرى بشأن كوريا الجنوبية في هذا السياق، دون تقديم تفاصيل أكثر .

وشدد على أن العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية "مهمة للغاية" ،وينبغي تطويرها بشكل أكبر.

كان ستولتنبرج ذكر في منتدى في سول خلال زيارته للبلاد أواخر يناير الماضي أن كوريا الجنوبية يجب أن "تكثف جهودها بشأن قضية محددة تتعلق بالدعم العسكري".