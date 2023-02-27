الجيش الإسرائيلي يجرى تدريبات استعدادا لمواجهة مع حزب الله ولحرب متعددة الجبهات

يجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية مكثفة للأسبوع الثاني على التوالي في مناطق الحدود الشمالية، ضمن استعدادات لا تتوقف لسيناريو المواجهة مع حزب الله اللبناني أو حرب متعددة الجبهات.

وذكر موقع "أي نيوز 24" الإخباري الإلكتروني الإسرائيلي أنه شاركت في هذه التدريبات العسكرية دبابات جديدة مطورة من نوع "ميركافا".

وصرحت مصادر عسكرية في الجيش لموقع "أي نيوز 24" بأن الجيش استخلص العبر من حرب لبنان الثانية وطور من قدراته العسكرية على جميع المستويات، بينها القدرات القتالية والتكنولوجية وأصبح مستعدًا لأي مواجهة ممكنة.

وتجري التدريبات بصورة تكون بها القوات قادرة على مواجهة حرب حقيقية بمشاركة سلاح الجو مع قوات المشاة وبصورة مكثفة.

وأفادت المصادر العسكرية بأن دبابة الميركافا الجديدة أكثر قدرة على مواجهة التحديات الميدانية وأكثر تحصينًا وذات قدرات قتالية نوعية.

وأضافت المصادر أن تحسنا وتطورا كبيرا طرأ على قدرات هذه المدرعات مقارنة باستخدامها في حرب لبنان الثانية 2006، حيث نجح سلاح حزب الله المضاد للدروع بحينه في تلك المعارك بإختراق تحصينات هذا الطراز من الدبابات."

وأضافت "نمتلك اليوم قدرات متطورة أكثر ، ابتداء من القدرات الاستخباراتية والاتصالات، حتى تحصينات المقاتلين والأسلحة نفسها، الأمور التي شكلت تحديات بالنسبة لنا بالماضي باتت لا تشكل عقبة أمامنا، وتطورنا كثيرا خلال هذه السنوات".