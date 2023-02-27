مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية يقدم دورة تدريبية عن التراث المغمور بالمياه في السعودية

عقد مركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أول دورة تدريبية عربية في مجال الآثار المغمورة بالمياه، وذلك بهيئة التراث السعودية في مدينة جدة، وتستمر حتى ٩ مارس المقبل.

وأشار الدكتور عماد خليل رئيس المركز أستاذ كرسي اليونيسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، إلى أن هذه الدورة يشارك فيها ٢١ متدربا من ١٢ دولة عربية هي السعودية، وليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، والأردن، والبحرين، والكويت، وعُمان، بالإضافة إلى مصر، وتعد الدورة الأولى من نوعها بالمنطقة العربية.

وأكد خليل أن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل عدد من المتخصصين من العالم العربي لدراسة المواقع الأثرية البحرية والمغمورة بالمياه.

وأوضح أن الدورة تناقش عدد من الموضوعات المرتبطة بالتراث البحري، كما يتم تدريب المشاركين على العديد من المهارات العملية للعمل الأثري تحت الماء، حيث تتمتع المنطقة العربية بسواحل ممتدة وتاريخ عريق انعكس على وجود مئات المواقع الأثرية المغمورة بالمياه والتي تنتظر الاكتشاف والتوثيق والاستغلال المستدام.

وتأتي الدور التدريبية تلبية لدعوة هيئة التراث السعودية والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لليونسكو، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.