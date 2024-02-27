زراعة بني سويف: عدد الحالات المسجلة بكرت الفلاح 247 ألفا حتى الآن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الـ6 للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكل المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية.

كما أشار إلى استمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بالجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

يأتي ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية، خلال الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري، والذي أشار إلى تنفيذ عدة لقاءات توعوية بالمزارعين بقرى إقفهص بالفشن، وقمبش وبني ماضي بمركز ببا، وبني سليمان الشرقية في بني سويف، وأبوصير الملق بالواسطى، وأبو شهبة بإهناسيا، والتي تناولت ملف آليات وسبل زيادة إنتاجية الفدان من محصول القمح، ومشروع ترشيد استهلاك المياه.

كما تم تنفيذ عددٍ من الزيارات الميدانية لزراعات المحاصيل السكرية بقرى نعيم، ورياض باشا في بني سويف، دنديل بناصر، إفوة بالواسطى، الدير بمركز إهناسيا، ومنيل موسى في ببا، وتأكيد بدء استقبال المحصول بمصنع الفيوم.

كما تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، فضلًا عن تنظيم حملة لضبط الأسواق المحلية للمبيدات والأسمدة بمركز الفشن.

وأشار التقرير أيضًا إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة 4 أفدنة بقرى المحافظة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 247 ألفا و285.

كما لفت التقرير إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 29 ألفا و37 جوالًا، شملت "19 ألفا و663 يوريا، 9 آلاف و374 نترات"، في حين فحصت إدارة الأراضي والمياه عددا من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل، والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

كما فحصت إدارة الأراضي والمياه عددا من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل، والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، بالإضافة إلى متابعة أنشطة وجهود الإدارات والجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.