الخارجية القطرية: لم نر ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة

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قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن ثمة تفائل بشأن المفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار.

وشدد الانصاري خلال مؤتمر صحفي، على أن الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة، مضيفا "هناك العديد من التطورات التي جرت في إطارها".

وأشار إلى أنه لا يوجد انفراجة يمكن الإعلان عنها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة، مضيفا "إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح".

وقال "لم نر ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة".

وتابع "وجود 300 ألف شخص دون غذاء أو أي شكل من أشكال الحياة الإنسانية في شمال غزة يعدّ كارثة".