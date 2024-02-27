أعلن مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، بيع الحكومة سندات للأفراد بقيمىة 9ر23 تريليون روبية (52ر1 مليار دولار) على شريحتين للأفراد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطرح تضمن شريحة سندات آجل 3 سنوات بقيمة 4ر19 تريليون روبية، وأخرى أجل 6 سنوات بقيمة 5ر4 تريليون روبية.

وبلغ سعر العائد السنوي على السندات آجل 3 سنوات 25ر6%، في حين بلغ على السندات آجل 6 سنوات 4ر6% سنويا.

وستستخدم وزارة المالية حصيلة الطرح في تمويل الميزانية العامة خلال 2024.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعربت وزيرة المالية الإندونيسية، مولياني إندراواتي، عن اعتقادها بأن اقتصاد بلادها سيظل قويا في عام 2024 بمعدل نمو نسبته 2ر5%.

وقالت إندراواتي إنه من المتوقع أن يستقر التضخم المحلي نسبيا بسبب تأثير الانتخابات العامة لعام 2024 على الإنفاق العام والحكومي. كما ستكون سياسات قطاع الإسكان - التي بدأت في الربع الرابع من عام 2023 – واحدة من بين القوى الدافعة في عام 2024.

وأشارت وزيرة المالية الإندونيسية إلى أنه تماشيا مع ذلك، سيتم استخدام ميزانية الدولة لعام 2024 لتقليل الاضطرابات الخارجية، وتسريع التحول الاقتصادي بطريقة شاملة ومستدامة.