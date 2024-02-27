قال الدكتور أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، إنه يتم التنسيق مع مختلف الإدارات بالمحافظة لتكليف مفتشين للمرور على معارض أهلا رمضان بشكل دوري للتأكد من أسعار السلع المعروضة لعدم التلاعب بالمواطنين، بجانب تنظيم حملات مرورية من ديوان المرورية.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ "الشروق" إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 83 كيلوجرام سكر بجوار إحدى المعارض، تم تجميعها بهدف بيعها بالسوق السوداء في إحدى المقاهي البلدية، مؤكدا تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة.

وأكد عز الدين، انتظام هذه الحملات بشكل دوري ويومي لتحقيق الانضباط بجميع المعارض، وعدم التلاعب بالأسعار، وذلك في ظل الإقبال الكبير على المعارض من المواطنين لشراء مختلف السلع بأسعار مخفضة عن السوق خاصة السكر.

وتابع وكيل الوزارة، أنه يتم التوسع في افتتاح المعارض بمختلف المناطق، حيث تم حتى الآن افتتاح 12 معرض أساسي بجانب عدد من المنافذ والهيابر بإجمالي 45 معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف أنحاء المحافظة.