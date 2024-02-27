 نائب محافظ البحيرة: استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بقرى دمنهور - بوابة الشروق
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نائب محافظ البحيرة: استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بقرى دمنهور

خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 8:21 م

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة واصلت عملها للأسبوع الثالث على التوالي بقرى مركز دمنهور بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسيير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم خلالها تقديم العديد من الخدمات، منها "تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة، وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات".

 


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