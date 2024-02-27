طالبان تعدم رجلا رميا بالرصاص في ملعب رياضي

أعدمت حركة طالبان علناً قاتلاً مداناً رمياً بالرصاص في استاد رياضي، وهي ثالث عقوبة إعدام يتم تنفيذها بأفغانستان في غضون أيام، بحسب ديلي ميل.



وجاء في بيان للمحكمة العليا أن الرجل، الذي أدين بارتكاب جريمة قتل بسكين في يناير 2022، أُعدم في مدينة شبرجان الشمالية بناءً على مذكرة إعدام موقعة من زعيم طالبان هيبة الله أخونزاده .



وعرف البيان أن الرجل المدان يدعى نزار محمد، وقال إن قضيته "تم فحصها بشكل شامل ومتكرر".



وأطلق على الرجل الكدان، النار خمس مرات أمام عائلة ضحيته، وكذلك أمام آلاف المتفرجين في الملعب.



منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تم تنفيذ عدد قليل من عمليات الإعدام، وأمر أخونزاده القضاة في عام 2022 بالتنفيذ الكامل لجميع جوانب الشريعة الإسلامية، بما في ذلك عقوبات "العين بالعين" المعروفة باسم "القصاص".



وبموجب تفسير حكومة طالبان للشريعة الإسلامية، تسمح الأحكام بعقوبة الإعدام انتقاما لجريمة القتل.



وفي الأسبوع الماضي، أُعدم رجلان آخران بعدة طلقات نارية في الظهر في مدينة غزنة الشرقية، بناءً على مذكرات إعدام موقعة أيضاً من أخوند زاده.



وبحسب وكالة فرانس برس، تم تنفيذ 5 أحكام بالإعدام منذ عودة طالبان.



ووصفت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، سياسة حكومة طالبان المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها "إهانة جسيمة للكرامة الإنسانية".



وقالت في بيان إن "تنفيذ عمليات الإعدام علناً يزيد من القسوة المتأصلة في عقوبة الإعدام".